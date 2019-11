Tuttosport - Punto anticrisi. Milan in crescita, ma mancano i gol

Un punticino anticrisi per Milan e Napoli. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport parlando della gara giocata ieri a San Siro. In realtà - si legge - c’è poco da festeggiare, ma una sconfitta sarebbe stata peggio. Per quanto riguarda i rossoneri, un miglioramento generale sul piano del gioco c’è stato (la squadra sta meglio anche psicologicamente rispetto a qualche mese fa), ma l’attacco resta un problema evidente.