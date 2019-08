Tuttosport - Punto sulle cessioni: incontro con l'agente di Laxalt, André Silva sempre in uscita

Tuttosport, oggi in edicola, fa il punto sulla volontà del Milan di cedere in questa ultima fase del calciomercato. I rossoneri proveranno a piazzare almeno un paio di giocatori: oggi è atteso l'incontro con l'agente di Laxalt, mentre il Fenerbahçe è stato messo in standby in attesa del vertice odierno. L'uruguaiano ha le valigie pronte ma la destinazione è ancora conosciuta, considerando anche le tante squadre che si sono affacciate, nonostante nessuna delle quali abbia soddisfatto le richieste del Milan (che vuole ricavare tra i 13 e i 15 milioni). Inevitabile citare André Silva, attaccante sempre sul mercato: il fallimento della trattativa col Monaco ha creato diversi problemi. Lo Sporting Lisbona lo avrebbe preso in prestito secco, il Siviglia invece sta valutando.