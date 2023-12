Tuttosport: "Pure il mal d’Africa. Milan, l’Algeria precetta Bennacer"

"Pure il mal d’Africa. Milan, l’Algeria precetta Bennacer": titola così questa mattina Tuttosport che riferisce che il centrocampista rossonera, rientrato da poco da un lungo infortunio al ginocchio, è stato inserito nella lista dei pre-convocati dell'Algeria per la Coppa d'Africa che si giocherà a gennaio. L'ex Empoli potrebbe quindi mancare diverse settimane e questo potrebbe essere un problema per il Diavolo che rischia di trovare in emergenza anche in mezzo al campo.

Oltre a Bennacer, che se dovesse arrivare in finale tornerebbe a Milano a soli quattro giorni dal Rennes, non ci sarà per diverse settimane per infortunio nemmeno Tommaso Pobega. C'è poi da capire quale sarà il futuro di Rade Krunic, il quale è da tempo nel mirino del Fenerbahçe e sembra essere tentato dalla possibilità di trasferirsi in Turchia.