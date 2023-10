Tuttosport racconta la svolta di Pioli: "Da normalizzatore a trasformista"

Il Milan si trova da solo in testa alla classifica e meno di un mese fa perdeva 5-1 il derby mentre oggi arriva da sei partite in cui ha incassato solamente un gol. Tuttosport oggi racconta il protagonista di questa rinascita rossonera, Stefano Pioli. Il titolo del quotidiano recita: "Pioli, la svolta. Da normalizzatore a trasformista". Arrivato nel 2020 per salvare il salvabile nella stagione iniziata male con Giampaolo alle redini, il tecnico si è dimostrato un grande affinatore tattico. Il Milan in questi anni ha cambiato pelle più volte, sempre evolvendosi: prima nel post-lockdown quando si passò al 4-2-3-1.

L'anno scorso per superare un momento difficile, si inventò un 3-5-2. Quest'anno si è ripartiti con il 4-3-3 come metodo base ma il cambio a gara in corso è nell'ordine delle cose e commisurato alle esigenze e ai giocatori a disposizione. Nel secondo tempo di Dortmund il Milan è tornato al 4-2-3-1, nella ripresa di Genova invece si è disposto con il 4-2-4. Ma anche la vittoria con il Verona è arrivata con il 3-4-3, a cuasa delle tante defezioni, e con un Musah inventato esterno destro a tutta fascia.