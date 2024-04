Tuttosport recita: "Con Camarda si sogna in grande"

Questa mattina Tuttosport propone un approfondimento ulteriore su Francesco Camarda che era già stato lodato nel corso dell'ultima pausa per le nazionali in cui era stato tra i principali trascinatori, insieme all'altro rossonero Mattia Liberali, dell'uder 17 italiana con cui aveva strappato il pass per gli europei di categoria. Tornato dalla sosta, il giovanissimo attaccante classe 2008 ha continuato a fare ciò per cui sembra tagliato: gol. Alla prima partita utile con il Milan, quella di Pasquetta contro la Juventus, Camarda ha trovato la rete decisiva dell'1-0 che ha regalato agli uomini di Abate tre punti di vitale importanza.

Per questa ragione oggi Tuttosport titola così: "Con Camarda si sogna in grande". I sogni della squadra giovanile del Diavolo sono principalmente due: la partecipazione ai playoff scudetto e la conquista della Youth League, competizione in cui i rossoneri sono arrivati alla Final Four per il secondo anno consecutivo. Attualmente Camarda è insieme a Diego Sia (che ha rinnovato ieri fino al 30 giugno 2028) il miglior marcatore della stagione rossonera, e per questo il più decisivo. Entrambi gli attaccanti hanno segnato 13 gol fino a questo momento e stanno sviluppano un'intesa molto interessante.