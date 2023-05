Tuttosport recita: "Giroud-Leao per un Milan in formato europeo"

MilanNews.it

Grande sfida all'orizzonte per il Milan che oggi alle 15 ospita la Lazio in una partita che sa di spareggio Champions. I rossoneri si affidano ai propri uomini migliori: "Giroud-Leao per un Milan in formato europeo". Sia Olivier Giroud che Rafael Leao sono i giocatori, numeri alla mano, davvero insostituibili per i rossoneri e sono chiamati a dieci giorni da fuoriclasse: prima la Lazio, poi la doppia sfida con l'Inter inframezzata dalla trasferta di La Spezia.

Fu questa coppia formata da generazioni diverse che l'anno scorso portò i gol e gli assist nella volata finale che traghettò il Milan verso il diciannovesimo scudetto della propria storia. Quest'anno Pioli chiede un esercizio molto simile, traguardi diversi ma dall'importanza quasi equiparabile.