Tuttosport recita: "Il Milan non cambia. C'è una Champions da conservare"

Dopo la Champions e, verosimilmente, il campionato, il Milan ha visto scivolare via anche la Coppa Italia. Ora ai rossoneri rimangono solo due obiettivi realisticamente alla portata: uno è finire tra le prime quattro in campionato e tornare nell'Europa che conta; l'altro è quello di andare il più avanti possibile in Europa League. Sicuramente a provarci ci sarà Stefano Pioli che, come ricorda Tuttosport oggi, rimane al suo posto.

Il titolo di oggi recita: "Il Milan non cambia. C'è una Champions da conservare". Nel sottotitolo poi: "Il ko con l'Atalanta brucia, ma la squadra è col tecnico: avanti così". La rivoluzione non ci sarà: l'obiettivo è non mancare la qualificazione alla Champions League e limitare i danni. A fine stagione, poi, sarà tempo di bilanci e si tireranno le somme.