Tuttosport recita: "Il Milan per Singo propone al Toro la carta Messias"

Il Milan è interessato a Wilfried Singo per rinforzare la fascia destra anche dal punto di vista difensivo. Il calciatore del Torino vede scadere il suo contratto nel 2024 e i rossoneri, per arrivarci, potrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di Junior Messias, secondo quanto racconta Tuttosport. Questo il titolo: "Il Milan per Singo propone al Toro la carta Messias". Anche il brasiliano va in scadenza la prossima estate: il valore è di 4 milioni mentre quello di Singo, valutato 15, scenderebbe a 12 milioni con una contropartita di questo tipo.