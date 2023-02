Tuttosport recita: "Maignan: anche la prima partitella"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato così: "Maignan: anche la prima partitella". Il portiere francese ieri si è allenato in gruppo con la squadra e ha giocato anche la prima partitella che la prima squadra ha giocato contro la Primavera di Ignazio Abate. Sono passati esattamente 5 mesi e un giorno dall'infortunio di Maignan con la nazionale che, invece, in rossonero non gioca dal 18 settembre. Le prossime due sessioni di allenamento saranno fondamentali per capire se Mike potrà tornare già con l'Atalanta.