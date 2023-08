Tuttosport recita: "Milan, metodo Moncada. Ecco la Super Primavera"

La linea verde sul mercato è una delle caratteristiche principali delle strategie rossonere, già dai tempi di Elliott e di Maldini. Con Geoffrey Moncada ancora più al centro del progetto, però, le cose vanno a intensificarsi. Tuttosport questa mattina, infatti, recita: "Milan, metodo Moncada. Ecco la Super Primavera".

Lo scout francese non si è solo occupato della prima squadra ma sta consegnando giovani talenti anche a Ignazio Abate per la squadra giovanile: promesse che un giorno potrebbero anche finire sotto la giurisdizione di Pioli. Tre sono stati i colpi: il portiere Noah Raveyre, francese classe 2005 in arrivo dal Saint-Etienne dove aveva già esordito tra i professionisti; il terzino Alex Jimenez, spagnolo 2005 in arrivo dal Real su cui c'era un forte pressing di Chelsea e Bayern Monaco e già da molti designato come l'erede di Carvajal; il centrocampista polacco Mateusz Skoczylas, centrocampista polacco classe 2006 del Lubin. Inoltre il settore giovanile si culla i talenti costruiti in casa: in questo senso Francesco Camarda, classe 2008, è il fiore all'occhiello.