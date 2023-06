Tuttosport recita: "Sarà un Milan da rincorsa. E Colombo torna a casa"

MilanNews.it

Analizzando la situazione di mercato in casa Milan, questa mattina Tuttosport ha commentato così: "Sarà un Milan da rincorsa". E poi ha aggiunto: "E Colombo torna a casa". I rossoneri, dopo gli avvicendamenti inaspettati in dirigenza, si ritrova a dover colmare un po' di tempo perduto nelle trattative, un po' come era successo anche l'anno scorso. Dunque in mezzo al campo serviranno interventi importanti. Intanto Lorenzo Colombo tornerà alla base dopo il riscatto del Lecce a cui è seguito il controriscatto rossonero: 3.5 milioni ai pugliesi e anche Marco Nasti in arrivo.