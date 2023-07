Tuttosport: "Reijnders: ora il Milan mette il turbo"

MilanNews.it

"Reijnders: ora il Milan mette il turbo": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri sono in forte pressing per il centrocampista olandese e nelle scorse ore hanno alzato la loro offerta all'AZ Alkmaar, arrivando a mettere sul piatto 24 milioni di euro, bonus compresi (la richiesta è di 25 milioni). Il club di via Aldo Rossi ha fretta di chiudere e spera che questo rilancio possa bastare per convincere gli olandesi a lasciar partire Reijnders.