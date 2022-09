Tuttosport - Rinnovo Giroud: Milan al lavoro per prolungare il contratto del francese fino al 30 giugno 2024

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attuale contratto di Olivier Giroud è in scadenza al termine di questa stagione, ma sono ormai settimane che il club di via Aldo Rossi è al lavoro per arrivare ad un accordo e prolungare il rapporto con il centravanti francese di un altro anno, cioè fino al 30 giugno 2024. Lo riferisce stamattina Tuttosport.