Tuttosport riporta: "Futuro Ibra, il Monza è pronto a provarci"

Tuttosport questa mattina riporta una notizia già uscita con Footmercato nelle scorse ore, oggetto: Zlatan Ibrahimovic. Anche da infortunato e con pochi minuti in campo lo svedese riesce a far parlare di sè con il suo futuro da calciatore che potrebbe non essere ancora finito. Il titolo infatti recita: "Futuro Ibra, il Monza è pronto a provarci". Il contratto in scadenza con il Milan a fine giugno verrà rinnovato difficilmente e Zlatan si trova davanti al bivio: ritiro o altra sfida.

Una nuova potrebbe essere vicina a casa, in Brianza. Al Monza, Ibrahimovic ritroverebbe il duo che lo ha portato in rossonero, Galliani-Berlusconi, e non si sposterebbe fisicamente da casa sua. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.