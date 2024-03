Tuttosport riporta la posizione del Milan: "Noi estranei, ma collaboreremo"

vedi letture

Le indagini della Procura di Milano a Casa Milan e su Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, hanno scosso l'ambiente rossonero a poco più di 24 ore dall'impegno in Europa League di Praga contro lo Slavia, cruciale nell'economia della stagione sportiva del Diavolo. Si indaga sulla possibilità che Elliott sia ancora proprietario, almeno in parte, del club, a differenza di quanto dichiarato in alcuni documenti, alcuni dei quali dovuti alla Figc, dai responsabili legali della società, ovvero gli amministratori delegati Furlani e Gazidis, appunto. Una vicenda sulla quale ancora si deve indagare e fare chiarezza ma su cui il Milan come club ha già preso una posizione, dichiarandosi estraneo ai fatti.

Questa mattina Tuttosport titola con le parole del comunicato diramato ieri dal club: "Noi estranei, ma collaboreremo". La nota diramata recita: "In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria sede, la società Ac Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente ad del club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente". Secondo quanto filtra da Casa Milan, il club ritiene di non rischiare nulla a livello sportivo mentre sarebbero i due dirigenti, Furlani e Gazidis, a rischiare delle sanzioni come previsto dall'articolo 2638 del codice civile. Ma per questo tipo di valutazioni, sarà necessario attendere le evoluzioni delle indagini e quanto verrà concluso dalle stesse.