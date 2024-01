Tuttosport riporta le parole di Leao per Pioli: "Come un papà. Gioco per ripagarlo"

Nell'edizione uscita oggi in edicola, Tuttosport ha riportato le parole di Rafael Leao su Stefano Pioli, espresse in un'intervista che il portoghese ha rilasciato a Sky Sport in occasione del passaggio dal vecchio al nuovo anno (CLICCA QUI). Il quotidiano con base a Torino riassume così le parole di Leao nel suo titolo: "Pioli come un papà. Gioco per ripagarlo".

Queste le dichiarazioni integrali di Leao su Pioli: "All’inizio il rapporto con Pioli era un po’ strano. Mi chiamava spesso per chiedermi della mia famiglia, se avessi bisogno di qualcosa, del modo di giocare. Da lì è cambiato il nostro rapporto come se fosse una relazione tra papà e figlio. Quando vado in campo ho la responsabilità anche di giocare per ripagare la sua fiducia. Lui merita il meglio, mi ha aiutato a crescere come un uomo e mi ha responsabilizzato. Mi dice sempre la cosa giusta, non dice cose a vanvera. Mi parla poco ma mi dice cose giuste"