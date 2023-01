Tuttosport riporta le parole di Pioli: "Serviva maggiore lucidità"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, al termine dei 120 minuti che hanno visto il suo Milan estromesso dalla Coppa Italia, non ha potuto far altro che fare autocritica. L'edizione di Tuttosport, nel riportare le dichiarazioni del mister rossonero, titola con il succo delle parole di Pioli: "Serviva maggiore lucidità". Paradossalmente la differenza l'ha fatta l'espulsione, ma non in positivo come si poteva immaginare o sperare: "Siamo stati in superiorità numerica per oltre 50 minuti e non si può non sfruttare questo vantaggio. Mancate lucidità, velocità e a tratti la qualità". La gara di Lecce, importante già di per sè per mantenere qualche speranza accesa per il campionato, diventa ancora più importante da un punto di vista mentale e psicologico per la squadra rossonera.