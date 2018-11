Tuttosport - Riscossa Romagnoli, si è scoperto super bomber

Due reti nelle ultime due partite di campionato, entrambi segnati al fotofinish. Prodezze - evidenzia Tuttosport - che proiettano Romagnoli nella dimensione riservata a quei giocatori che, seppur non facendo gli attaccanti, possono regalare punti non solo toppando gli avversari, ma anche realizzando gol pesanti. Nel momento di maggior difficoltà della squadra, Alessio ha incarnato alla perfezione il vademecum del “Gattusismo”. Il capitano non ha paura di prendersi responsabilità, glielo impone la fascia che porta al braccio. Ma è anche una sua indole. Romagnoli è un leader maximo, un punto di riferimento per i compagni.