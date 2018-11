Tuttosport - Romagnoli in campo a Natale o in Supercoppa

In casa Milan, l’epidemia di infortuni ha mietuto un’altra vittima illustre: Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la prognosi è di almeno un mese di stop nelle visioni più ottimistiche. Ser gli accertamenti dovessero dare riscontri incoraggianti, il captano rossonero potrebbe tornare a disposizione per le gare contro Frosinone e Spal, in programma nel periodo natalizio. In caso contrario, l’obiettivo dello staffa medico sarà quello di recuperare pinamente il giocatore per la Finale di Supercoppa Italiana con la Juventus, che si disputerà il 16 gennaio a Gedda.