Anche Donnarumma, come Romagnoli, è stato più volte accostato alla Juventus. In effetti, i bianconeri hanno corteggiato a lungo il giovane portiere, salvo poi rinunciare dopo il rinnovo di quest'ultimo con il Milan, arrivato grazie anche - sottolinea Tuttosport - alla ferma volontà di Gigio di rimanere in rossonero.