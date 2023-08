Tuttosport: "Saelemaekers, soluzione Bologna". Oggi le visite mediche

"Saelemaekers, soluzione Bologna": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che l'attaccante esterno belga ha accettato il trasferimento in prestito con diritto di riscatto al club emiliano (clicca QUI per leggere le cifre dell'affare). Dopo gli arrivi di Pulisic e Chukwueze, l'ex Anderlecht, che oggi svolgerà le visite mediche, ha capito che avrebbe trovato pochissimo spazio in rossonero.