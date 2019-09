Tuttosport - San Siro bis, il 24 settembre presentazione-evento dei progetti

Fra meno di due settimane sarà tolto il velo ai progetti rimasti in corsa per il nuovo stadio di Milan e Inter. Come riporta il quotidiano Tuttosport, è in fase di organizzazione un evento previsto per il 24 settembre nel quale i due club mostreranno i disegni degli studi ancora in gara: gli americani di Populous e gli italiani di Progetto CMR. Da quel momento partirà la fase del confronto pubblico che coinvolgerà istituzioni e cittadini. Nessun referendum, ma questionari distribuiti agli abitanti del quartiere.