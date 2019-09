Tuttosport: "Scadalo: impuniti i fischi a Kessie!"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Scadalo: impuniti i fischi a Kessie!". Nel comunicato del Giudice Sportivo non c'è traccia di provvedimenti per i cori di stampo razzista nei confronti di Franck Kessie da parte dei tifosi del Verona. Da quanto è emerso, uno degli ispettori della Lega Serie A, sollecitato da alcuni tesserati del Milan, abbia minimizzato l’accaduto, tanto da non ritenere necessario di mettere niente a referto. Anche l'arbitro Manganiello non ha segnalato nulla nel suo rapporto a fine partita.