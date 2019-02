Tuttosport - Scintilla Çalhanoglu: serve un altro passo, ma può scambiarsi con Paquetá

Il periodo buio è alle spalle, la serenità è tornata e Gattuso non ha mai smesso di coccolarlo, ma ora Hakan Çalhanoglu deve portare un cambio di passo, una nuova scintilla nel motore del Milan. Anestetizzato sotto porta e ancora fermo nel casella dei gol segnati in questo campionato, il turco a Roma deve ritrovarsi definitivamente e svoltare. Il Lipsia è già un ricordo sbiadito, scrive l'edizione odierna di Tuttosport, ma servono i suoi colpi per tornare in Champions League. E qui potrebbe aiutare l'ultimo arrivato Lucas Paquetá: secondo il quotidiano, l'ex Leverkusen ed il brasiliano potrebbero scambiarsi il ruolo a partita in corso, creando così un binario dinamico e con grandi qualità nel tentativo di mettere in porta Piatek o Cutrone.