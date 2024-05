Tuttosport scrive: "Milan, alta tensione. Pioli mette fuori i big"

vedi letture

Poteva sembrare una semplice gara di fine stagione quella di questa sera tra Milan e Cagliari, a San Siro con calcio di inizio alle 20.45. Invece per i sardi è cruciale in chiave salvezza, per il Diavolo senza più obiettivi di livello, se non secondo posto e qualificazione alla Supercoppa Italiana, doveva essere solo la terzultima partita della stagione, probabilmente anche di Pioli. Ma il tecnico rossonero ha deciso di sorprendere tutti e si avvicina alla sfida con delle scelte molto forti di formazione, forse un po' inaspettate a questo punto dell'anno...

Tuttosport questa mattina ricapitola così: "Milan, alta tensione. Pioli mette fuori i big". Nel sottotitolo i nomi dei quattro titolari che partiranno dalla panchina: "Leao, Theo Hernandez, Tomori e Calabria in panchina per scelta tecnica: la scossa dopo il pari con il Genoa". E se si tratta di scossa, forse va riconosciuto che è arrivata un po' in ritardo rispetto al mese senza vittorie che sta vivendo il Diavolo. A rendere tutto ancora più pesante, dopo sei gare senza vittoria, sarà la protesta della Curva che proseguirà: "La squadra tornerà a San Siro dove ritroverà uno stadio in silenzio: la fronda dei tifosi verso il club prosegue".