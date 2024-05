Tuttosport scrive: "Per Pioli si fa avanti il Fenerbahçe, in attesa della Dea"

Stefano Pioli lascerà il Milan a fine stagione. Non c'è ancora l'ufficialità della notizia ma è questione di giorni. Sabato sera i rossoneri giocheranno l'ultima della loro stagione in casa contro la Salernitana ultimissima in classifica. Sarà una gara in cui pioveranno applausi per Olivier Giroud e per Simon Kjaer, che lasceranno al termine della stagione. Ma ci saranno probabilmente anche applausi per Stefano Pioli, indipendentemente se la notizia dell'addio arriverà prima o dopo la gara. Il nocciolo della questione è che saluterà Milanello dopo quasi cinque anni.

Pioli ha un altro anno di contratto con il club rossonero ma potrebbe subito già trovare un nuovo lavoro. Questa mattina infatti Tuttosport scrive così: "Per Pioli si fa avanti il Fenerbahçe, in attesa della Dea". La notizia arriva direttamente dalla Turchia, lì dove Pioli potrebbe ritrovare Rade Krunic. Ma ci sono anche diverse squadre italiane sulle tracce di Pioli: dal Napoli fino all'Atalanta, se Gasperini dovesse salutare, passando anche per un ritorno al Bologna, che giocherà la Champions ma che saluterà con ogni probabilità Thiago Motta. Come viene riportato presto ci sarà l'incontro con il Milan.