Tuttosport scrive: "Singo, Messias, Pobega e quei patti Toro-Milan"

La strada che porta da Milanello a Filadelfia sembra essere molto frequentata in queste ore. Tuttosport quest'oggi scrive così: "Singo, Messias, Pobega e quei patti Toro-Milan". Un grande intreccio di mercato tra rossoneri e granata. Il Milan ha manifestato il suo interesse per Singo e ha chiesto tempo al Torino: in particolare ci sarebbe un accordo secondo cui il Diavolo godrebbe di una pista preferenziale nel caso di offerta pari a quella di un'altra squadra interessata. D'altro canto il Toro punta Messias, pallino di Juric: non appena sarà venduto Schuurs i granata si faranno sotto con il Milan che difficilmente potrà chiedere più di 5 milioni. I granata non sono mai andati neanche oltre Pobega: in questo caso da via Aldo Rossi avrebbero chiesto di aspettare almeno un paio di settimane così da capire se sostenibile un'eventuale cessione del centrocampista nato a Trieste.