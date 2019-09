Tuttosport: "Sensi e Rebic, Milan-Inter al contrario"

"Sensi e Rebic, Milan-Inter al contrario" è il titolo in prima pagina di Tuttosport. Quello di domani sarà il primo derby per Ante Rebic e Stefano Sensi, che fino a poche settimane fa questo derby lo avrebbero potuto giocare a maglie invertite. Il centrocampista ex Sassuolo era stato bloccato in estate dai rossoneri, che hanno poi giudicato troppi i 33 milioni richiesti dal club neroverde. L'Inter invece aveva in mano l'accordo con Ante Rebic fino a poche ore dalla fine del mercato, salvo poi trattenere Politano e mollare la presa sul croato.