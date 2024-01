Tuttosport sfida Rafa Leao: "Udine ultimo treno scudetto"

Rafael Leao è sotto i riflettori - come accade spesso - un po' di più del solito, per via delle sue prestazioni povere di gol: la gioia della rete, in campionato, manca dal 23 settembre, ormai quasi quattro mesi di digiuno. Questa mattina Tuttosport parla di un'ipotetica rimonta per lo Scudetto ma è chiaro che senza il contributo del portoghese, questa è ancor più impensabile di quanto non lo sia adesso.

Il quotidiano titola così oggi: "Leao, Udine ultimo treno scudetto". Il Milan, ora nella terra di nessuno in classifica, deve sfruttare il suo calendario per provare a farsi sotto: ora o mai più. In questo scenario Leao deve essere trascinatore e ritrovare il feeling con la porta. A stimolare il portoghese ci penserà anche Zlatan Ibrahimovic, ieri a Milanello e stasera, salvo sorprese, presente a Udine per seguire la squadra.