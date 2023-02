Tuttosport: "Sheva e Ibra gli ultimi serial bomber. Eccezione Giroud, solo gol pesanti"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il problema dell'attaccante, in casa Milan, non è indifferente. Tuttosport questa mattina propone un'analisi sugli ultimi attaccanti rossoneri che hanno fatto la differenza: "Sheva e Ibra gli ultimi serial bomber. Eccezione Giroud, solo gol pesanti". Secondo il quotidiano gli ultimi due attaccanti che segnavano veramente tanto in stagione sono stati Andriy Shevchenko e Zlatan Ibrahimovic, gli unici rossoneri nelle ultime 20 stagioni a sfondare il muro dei 20 gol in campionato. Soprattutto dopo lo svedese c'è stato il vuoto, almeno fino a Olivier Giroud che, però, non è tanto un goleador quanto un autore da reti pesanti.