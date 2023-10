Tuttosport: "Stadio: il Milan per il nome punta forte su Emirates"

vedi letture

"Stadio: il Milan per il nome punta forte su Emirates": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, in merito al nuovo impianto che i rossoneri vogliono costruire a San Donato Milanese, per il naming un'idea potrebbe essere Emirates, storico sponsor del Diavolo che ha già legato il suo marchio allo stadio dell’Arsenal. Intanto procedono i lavori del club di via Aldo Rossi che è in contatto anche con la Regione per sciogliere uno dei nodi principali, cioè quello legato ai trasporti.