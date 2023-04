Tuttosport: "Stadio Milan: un ritardo che costa 100 milioni"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Stadio Milan: un ritardo che costa 100 milioni". Il club rossonero ha individuato l'area dell'Ippodromo La Maura per costruire il nuovo impianto da solo, ma non manca chi si oppone al progetto, compresa buona parte del consiglio comunale. Secondo le stime che ha in mano Gerry Cardinale, 100 milioni di euro è la cifra che la società di via Aldo Rossi perde ogni anno per i mancati introiti. L’alternativa a La Maura rimane sempre l’ex area Falck a Sesto San Giovanni.