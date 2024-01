Tuttosport su Buongiorno: "Diavolo, no grazie. Vuole l'Europa del Toro"

Questa mattina l'edizione in edicola di Tuttosport torna a parlare di Alessandro Buongiorno che, per circa una settimana, è stato sulla bocca di tutti gli adetti ai lavori del mercato per via di un tentativo provato dal Milan che però il presidente del Torino Urbano Cairo ha rispedito al mittente. Il quotidiano piemontese oggi titola così: "Diavolo, no grazie. Buongiorno vuole l'Europa del Toro".

Secondo quanto riportato: "Nè il club nè il difensore hanno voluto ascoltare le proposte formulate dal Milan per il granata". Il Torino non voleva perdere adesso il giocatore e allo stesso tempo sa che potrebbe venderlo per 40 milioni quest'estate. Per questo motivo se i rossoneri - o qualsiasi altra squadra - si presenteranno con 40 milioni di offerta in estate, se ne potrà parlare, a meno che il giocatore non decida di rimanere ancora in granata se la squadra di Juric dovesse raggiungere l'Europa. In tal caso lo scenario potrebbe complicarsi ulteriormente.