Tuttosport su Giroud: "Punta al record. Poi deciderà"

In questa seconda parte di stagione, molti occhi saranno puntati su Olivier Giroud. Il futuro dell'attaccante francese, che compirà 38 anni a settembre, è ancora incerto, con il contratto che gli scadrà alla fine di questa stagione sportiva. Eppure l'esperto centravanti francese è ancora sulla cresta dell'onda come dimostrano i numeri di quest'anno, che possono essere ancora migliorati. Tuttosport questa mattina titola così: "Giroud punta al record. Poi deciderà".

Il record che viene citato sarebbe quello di gol segnati con il Milan in campionato. Nella stagione dello Scudetto ne mise a segno 11, l'anno scorso arrivò a 13: oggi, alla quarta giornata del girone di ritorno, è già a quota 10 reti realizzate. Sulla carta potrebbe mettere nel mirino anche i suoi primati storici in carriera: 21 gol segnati con il Tours (2009-2010 in Ligue 2) e con il Montpellier (2011-2012 in Ligue 1). La decisione sul suo futuro arriverà più avanti e sarà presa da lui, considerando non solo dinamiche sportive ma anche familiari. Se decidesse di rimanere, il Milan non avrebbe problemi a proporgli il rinnovo anche se lui saprebbe di diventare più un secondo attaccante, dietro al nuovo acquisto che i rossoneri sicuramente faranno in estate.