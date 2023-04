Tuttosport su Milan-Napoli: "Leao-Osimhen, gol e dolori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista di Milan-Napoli di domani sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Leao-Osimhen, gol e dolori". I rossoneri punteranno ancora una volta sul portoghese, il quale però non segna a San Siro da 150 giorni (dal 13 novembre 2022 contro la Fiorentina). E' invece ancora in forte dubbio la presenza in campo dell'attaccante nigeriano che anche ieri ha lavorato a parte.