Tuttosport su Pioli e il Milan: "Una pausa per ritrovarsi"

Sosta per le nazionali che arriva nel momento peggiore della stagione del Milan: un mese fa i rossoneri andavano alla pausa con l'ebbrezza del primo posto in classifica solitario. Oggi invece si addentrano nella sosta con due punti conquistati in quattro partite. C'è bisogno di fermarsi e analizzare cosa sta succedendo. Tuttosport per questo motivo oggi titola: "Pioli, una pausa per ritrovarsi".

Da un lato il tecnico cercherà di recuperare quanti più infortunati possibili con Leao e Calabria primi di questa lista. In seconda istanza si cercherà di capire cosa non sta funzionando, anche a livello di preparazione, per cercare di mettervi rimedio.