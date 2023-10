Tuttosport sui prossimi mesi di Luka Jovic: "Si gioca il futuro nel Milan"

Che sarebbe stata una stagione in cui cercare di convincere il Milan a puntare su di lui, Luka Jovic lo sapeva benissimo. Il serbo è arrivato sul gong e il club rossonero gli ha dato una nuova possibilità, forse l'ultima, per ritrovarsi. Tuttosport oggi titola: "E Jovic si gioca il futuro nel Milan".

Il centravanti serbo, in questa pausa dalle nazionali, ha sfruttato la non convocazione della sua selezione per allenarsi a Milanello e mettersi in apri di condizione una volta per tutte. Nelle prossime settimane dovrà giocarsi il posto con Giroud e Okafor ma se vuole che il Milan eserciti l'opzione unilaterale di rinnovo per tre stagioni a fine anno, deve mettersi subito all'opera.