Tuttosport sui rinnovi di Gigio, Calha e Ibra: "Maldini ci crede"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Rinnovi di Gigio, Calhanoglu e Ibra: Maldini ci crede". Il quotidiano torinese riporta le parole di ieri del dt Paolo Maldini prima della gara contro il Lille in merito alle trattative per i prolugamenti dei tre giocatori rossoneri: "Ogni settimana è buona, i contatti ci sono, la chiarezza è estrema. Andiamo avanti sulle varie trattative, non c’è una settimana che può essere migliore delle altre".