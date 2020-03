Tuttosport sui rossoneri: "Caos Milan, come gode il Genoa"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al Milan uno spazio al suo interno, alle pagine 16 e 17 con questo titolo: "Caos rossonero, come gode il Genoa". Dopo una settimana di tensioni societarie, squadra non pervenuta nel primo tempo in cui i rossoblù segnano con Pandev e Cassata. Nella ripresa serve a poco il gol numero 60 - si legge - di Ibrahimovic con questa maglia.