Tuttosport sul centrocampo del Milan: "Musah-Samardzic, ritorno di fiamma"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan cerca di portare in rosa un altro centrocampista prima della partenza per gli Stati Uniti. Il nome di Tijjani Reijnders rimane quello in pole position e il preferito da via Aldo Rossi ma il muro dell'Az non fa decollare la trattativa che rimane assolutamente in piedi ma diventa un braccio di ferro. Per questo Tuttosport questa mattina sottolinea come i rossoneri si stiano anche muovendo su altri orizzonti, già conosciuti: "Musah-Samardzic, ritorno di fiamma". Uno è Yunus Musah centrocampista del Valencia per cui anche gli spagnoli fanno richieste importanti, l'altro è Lazar Samardzic che ha il vantaggio di conoscere già il campionato.