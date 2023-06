Tuttosport sul mercato dei rossoneri: "Mosse Milan, spunta Reijnders"

MilanNews.it

"Mosse Milan, spunta Reijnders": titola così questa mattina Tuttosport in merito al mercato dei rossoneri che stanno lavorando per fare degli innesti anche in mezzo al campo. L'ultima idea per la mediana porta al giocatore classe 1998 dell'AZ Alkmaar che ha una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Tra i proprietari del club olandese (per il 5%) c'è anche Billy Beane, "padre" della rivoluzione Moneyball nel baseball americano e amico di Gerry Cardinale che lo vorrebbe sempre più inserire anche nel mondo rossonero.