Tuttosport sul mercato del Milan: "Dominguez a ogni costo. Ma il nodo è Krunic"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Dominguez a ogni costo. Ma il nodo è Krunic". In attesa di capire come andrà a finire la trattativa con il Fenerbahçe per il bosniaco, il centrocampista argentino resta nel mirino del Diavolo, ma il Bologna continua a chiedere 15 milioni anche se andrà in scadenza nel 2024. Il mediano sudamericano potrebbe comunque arrivare anche se l'ex Empoli non dovesse andare in Turchia.