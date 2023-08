Tuttosport sul mercato del Milan: "Pellegrino è in dirittura d'arrivo"

"Pellegrino è in dirittura d'arrivo", titola così Tuttosport sull'acquisto più vicino ai rossoneri per il nono colpo di mercato. I rossoneri, nella serata di ieri, hanno incontrato il presidente del Platense per cercare l'accordo definitivo per il difensore italoargentino.