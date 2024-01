Tuttosport sul mercato estivo: "Milan, caccia allo svincolato. Con Kelly spunta Adarabioyo"

vedi letture

Non solo sessione invernale, oggi Tuttosport guarda avanti per il mercato del Milan e si occupa di quelle che potrebbero essere le strategie rossonere nella finestra estiva del calciomercato. Il quotidiano di Torino questa mattina titola così: "Milan, caccia allo svincolato. Con Kelly spunta Adarabioyo". Nell'occhiello si legge: "Non solo un'occasione per gennaio: Moncada cerca un titolare a zero".

Dunque da via Aldo Rossi non si aspetta solo la giusta opportunità - se ci sarà - dal mercato di gennaio ma si comincia a valutare come muoversi per quello estivo. In particolare il direttore sportivo Moncada ha messo gli occhi su due opportunità a parametro zero. Il difensore del Bournemouth Lloyd Kelly e quello del Fulham Tosin Adarabioyo. Entrambi sono in scadenza di contratto e soprattutto per questo fanno gola al Milan. Per il primo si voleva affondare il colpo già ora ma il club britannico non ha voluto nemmeno intavolare la trattativa. Per il secondo ci sarebbero già stati contatti con il fratello-agente.