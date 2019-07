Tuttosport sul mercato in uscita del Milan: "In vendita anche Borini e Castillejo"

Nelle pagine interne di Tuttosport si parla di Milan. In particolare viene analizzato il mercato in uscita della formazione rossonera, tanto che l'articolo dedicato all'argomento titola: "In vendita anche Borini e Castillejo. Il Milan vuol cominciare a fare cassa". Le cessioni di Fabio Borini e Samu Castillejo sarebbero infatti dovute all'incompatibilità con il 4-3-1-2 di Giampaolo. Borini ha qualche chances in più di restare, essendo più duttile; per lo spagnolo si era profilato un ritorno in patria (Valencia) ma non ci sono stati contatti concreti. Suso dovrebbe invece restare, anche se il condizionale è d'obbligo. Infine, c'è sovrabbondanza di terzini sinistri: al momento sono ben quattro in rosa, due di loro partiranno.