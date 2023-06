Tuttosport sul mercato offensivo: "Il Milan va all'assalto di Thuram"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport questa mattina ricapitola l'interesse per Marcus Thuram da parte del Milan e titola così: "Il Milan va all'assalto di Thuram". L'attaccante francese saluterà a zero il Borussia Moenchengladbach a partire dal 1° luglio. I rossoneri fanno sul serio ma dovranno affrontare la sempre complicata concorrenza del Psg e delle sue ricche proposte. Da via Aldo Rossi sarebbero anche disposti a fare un piccolo sacrificio come offerta al giocatore, sfruttando la possibilità che possa arrivare a zero, ma la presa arriva soprattutto dalla proposta di avere continuità in campo e alternanza con Giroud.