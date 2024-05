Tuttosport sul mercato rossonero: "Futuro Milan, ne arrivano comunque tre"

Questa mattina su Tuttosport si parla del mercato del Milan e delle strategie che i rossoneri potrebbero adottare, una volta che si avrà il nome ufficiale del nuovo allenatore. Secondo quanto viene riportato, il club rossonero dovrà intervenire in diverse zone del campo e non solo per il ruolo di centravanti che rimane comunque il bisogno più impellente per la formazione rossonera. Oggi Tuttosport titola così: "Futuro Milan, ne arrivano comunque tre". E poi nell'occhiello vengono riportati i ruoli su cui si vuole puntare: "Caccia al nove, al centrale mancino e a un mediano".

Nel sottotitolo viene data la precedenza al centravanti e si legge: "Zirzkee, nonostante la grande concorrenza di Juve e Arsenal, resta in cima ai pensieri". Poi ancora viene aggiunto: "Per l'attacco verrà fatto l'investimento maggiore: stanziati ben 60 milioni". Diverse sono le alternative sulla lista del Diavolo: Gimenez, Guirassy, Sesko, David. Piace anche En-Nesyri del Siviglia. Sugli altri ruoli viene riportato: "Fofana in pole per la mediana, in difesa Moncada ha più opzioni". Oltre a Fofana del Monaco, piace Veiga del Basilea. In difesa rimangono vivi i sogni Buongiorno e Kelly ma le alternative sono Brassier, Lacroix e Todibo.