Tuttosport sul Milan: "Brahim Diaz sta bene, ma c’è Saelemaekers"

"Brahim Diaz sta bene, ma c’è Saelemaekers": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che lo spagnolo, uscito nel secondo tempo di Napoli-Milan per un fastidio agli adduttori della coscia destra, sta meglio e sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di venerdì contro l'Empoli, anche se non dovrebbe partire titolare. Al suo posto a destra dovrebbe giocare Saelemaekers.