Tuttosport sul Milan: "Brassier e Duran insistono ma Brest e Villa tengono duro"

Dopo Gabbia, il Milan ha in pugno anche Filippo Terracciano. L'edizione questa mattina in edicola di Tuttosport ha salutato così l'intesa tra rossoneri ed Hellas Verona raggiunta nel pomeriggio di ieri: "Le mani su Terracciano sono sempre più rossonere". Il classe 2003 dovrebbe arrivare per una cifra intorno ai 5 milioni complessivi e una percentuale sulla rivendita.

Archiviato Terracciano, il Milan cerca ancora un difensore e non solo. Per la retroguardia il nome principale sembra essere quello di Lilian Brassier del Brest. Sia il francese che l'attaccante colombiano dell'Aston Villa, Jhon Duran, al momento stanno spingendo per vestire il rossonero ma i loro club ancora non si sbottonano e non aprono al prestito con diritto. Tuttosport infatti scrive: "Brassier e Duran insistono ma Brest e Aston Villa tengono duro".