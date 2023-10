Tuttosport sul Milan: "Cardinale chiama: 'Sì, rivoglio Ibra'"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan: "Cardinale chiama: 'Sì, rivoglio Ibra'". Nelle scorse ore, il numero uno di RedBird ha rilanciato sul possibile ingresso in società dell'ex attaccante svedese. La proprietà rossonera pensa ad un ruolo a contatto con dirigenza e squadra: "Consigliere per me e guida per i giocatori: al Milan serve" le parole di Gerry Cardinale.